Deel kompels goudmijn Zuid-Afrika gered, anderen nog steeds vast

JOHANNESBURG (ANP/AFP) - Reddingswerkers hebben 79 mijnwerkers geëvacueerd die vastzaten in een Zuid-Afrikaanse goudmijn in de buurt van Johannesburg. Ruim honderd van hun collega's zitten nog steeds vast onder de grond, maakte de mijndirectie bekend.

Minstens 260 mijnwerkers moesten de nacht van donderdag op vrijdag ondergronds doorbrengen in de mijn nadat een lift die werd gebruikt om toegang te krijgen tot de schacht was beschadigd bij een ongeluk. De werknemers die nog ondergronds zijn, hebben voedsel gekregen en zullen naar de oppervlakte worden gebracht zodra de veiligheidscontrole van de schacht is afgerond, meldt het bedrijf Sibanye-Stillwater.