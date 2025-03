VS pauzeren meer heffingen tegen Canada en Mexico, zegt minister

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse regering pauzeert waarschijnlijk meer importheffingen op producten uit Canada en Mexico, aldus handelsminister Howard Lutnick. Woensdag werd bekend dat de Verenigde Staten de invoer van heffingen op auto's uit Canada en Mexico een maand pauzeren zolang ze aan vrijhandelsverdrag USMCA voldoen. Lutnick zei tegen zakenzender CNBC dat ook andere producten die aan de afspraken uit dat verdrag voldoen tot 2 april zijn vrijgesteld van importheffingen van 25 procent.

President Donald Trump neemt volgens de minister donderdag een beslissing over de reikwijdte van de opschorting van heffingen die de VS eerder deze week invoerden. "Waarschijnlijk gaat het over alle goederen en diensten die aan de USMCA voldoen", zei Lutnick.

Mexico, Canada en de VS sloten tijdens de eerste termijn van Trump als president het verdrag USMCA. Er is onder andere in afgesproken dat bepaalde producten een minimaal percentage onderdelen moeten hebben die uit die drie Noord-Amerikaanse landen komen. Eerder voerden de VS importheffingen van 25 procent in op Canadese en Mexicaanse producten, omdat die landen te weinig zouden doen tegen illegale immigratie en fentanylsmokkel.