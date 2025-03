Studie: genoeg Duits lithium voor decennia aan binnenlandse vraag

BERLIJN (ANP/BLOOMBERG) - Duitsland heeft mogelijk genoeg eigen reserves aan lithium om decennialang aan de binnenlandse vraag te kunnen voldoen. Dat blijkt uit een studie van het federale instituut voor geowetenschap en grondstoffen in samenwerking met onderzoeksinstituut Fraunhofer IEG. Lithium is een belangrijke grondstof voor batterijen van elektrische auto's. Nu is de Duitse auto-industrie nog afhankelijk van importen van lithium uit landen als Australië, Chili en China.

Volgens de onderzoekers zou er wel 26,5 miljoen ton lithium opgelost in diepe ondergrondse waterbekkens kunnen zitten, met name in het noorden en midden van Duitsland. Ze spreken van een verrassend grote hoeveelheid reserves die ondergronds aanwezig kunnen zijn. De Duitse overheid heeft geschat dat de jaarlijkse vraag naar de grondstof in eigen land in 2030 op wel 170.000 ton kan liggen.

Bedrijven zijn al bezig met het zoeken naar manieren om lithium, te winnen. Zo zijn er vergunningen afgegeven voor exploratie in de staten Nedersaksen en Sachsen-Anhalt. Wel zijn er zorgen dat die ondergrondse winning moeilijk kan zijn. Er zullen speciale technieken nodig zijn die kostbaar en tijdrovend zijn. Ook kunnen voorraden aan lithium per locatie verschillen waardoor winning onvoorspelbaar wordt.