Waakhond Italië beboet Shein voor 1 miljoen euro om misleiding

ROME (ANP/RTR) - De Italiaanse mededingingsautoriteit AGCM heeft de Chinese webshop Shein een boete van 1 miljoen euro opgelegd. Volgens de waakhond heeft het bedrijf consumenten misleid over de duurzaamheid van producten. Eerder legde de Franse toezichthouder Shein al een boete van 40 miljoen euro op, onder meer ook voor misleidende duurzaamheidsclaims.

Volgens de AGCM zijn meldingen over duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid van Shein "soms vaag, algemeen en/of overdreven". In andere gevallen werden ze weggelaten of waren ze misleidend. De toezichthouder stelt verder dat consumenten konden denken dat bepaalde kleding was gemaakt met milieuvriendelijke materialen. "Een feit dat, gezien de gebruikte vezels en de momenteel bestaande recyclingsystemen, onwaar is", aldus de AGCM.

Shein staat bekend om zijn goedkope producten. De Italiaanse waakhond startte het onderzoek vorig jaar.