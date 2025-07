Waakhond VS keurt fusie Paramount en Skydance goed

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De fusie tussen Hollywoodstudio Paramount Global en productiehuis Skydance Media mag doorgaan na toestemming van de Amerikaanse concurrentiewaakhond FCC. Beide bedrijven sloten vorig jaar al een akkoord om samen verder te gaan, na langdurige onderhandelingen.

Paramount is het moederbedrijf van televisiezenders CBS en MTV, evenals de gelijknamige Hollywoodfilmstudio. Skydance zit achter de productie van films als Mission: Impossible Dead Reckoning, Transformers: Rise of the Beasts en Top Gun: Maverick.

In juni vorig jaar klapten de onderhandelingen over een deal tussen beide bedrijven nog, omdat ze geen overeenstemming konden bereiken over de voorwaarden. Een maand later werd toch een akkoord bereikt.

Donald Trump

Skydance had eerder deze week toegezegd een einde te maken aan doelstellingen rond diversiteit, gelijkheid en inclusie (DEI). Ook zou er twee jaar lang een ombudsman worden aangesteld die klachten behandelt over vooringenomenheid door CBS, dat onder Paramount valt.

"Ik verwelkom Skydance's toezegging om belangrijke veranderingen door te voeren bij het ooit zo roemruchte CBS-televisienetwerk", vertelde FCC-voorzitter Brendan Carr in een verklaring. Carr dreigde in maart nog deals tussen bedrijven met DEI-beleid tegen te houden, waarbij hij onder meer de fusie tussen Paramount en Skydance aanhaalde. Carr werd eerder dit jaar benoemd door de Amerikaanse president Donald Trump, die DEI-programma's als discriminerend tegenover witte mensen en mannen beschouwt.