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Wachtlijst voor stroomaansluiting bij Alliander loopt terug

Economie
door anp
maandag, 27 juli 2026 om 9:38
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ARNHEM (ANP) - Alliander, het bedrijf achter netbeheerder Liander, heeft voor het eerst zijn wachtlijst voor de stroomaansluiting van bedrijven kunnen verkleinen. Mede dankzij oplossingen voor slimmer energieverbruik, konden in het eerste halfjaar 1800 bedrijven worden aangesloten. Dat meldt Alliander in zijn halfjaarverslag.
Om dit te bewerkstelligen werden met onder meer 147 bedrijven afspraken gemaakt om hun elektriciteitsverbruik tijdelijk aan te passen of te verminderen op momenten dat het druk is op het stroomnet. Ook investeerde Alliander verder in het energienet.
"De daling van de wachtlijst laat zien dat een combinatie van netuitbreiding, slim gebruik van capaciteit en een regionale aanpak resultaat oplevert", aldus Maarten Otto, topman van Alliander. "Dit geeft ondernemers weer perspectief om te investeren."
Er blijven nog 8900 bedrijven op de wachtlijst over. Over heel 2025 kon Alliander zo'n 2000 grote bedrijven van de wachtlijst schrappen, maar toen namen het aantal aanvragen en de wachttijden toe.
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