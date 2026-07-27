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Rechtszaak over voorbereiden aanslag op prinsessen op 17 augustus

Samenleving
door Redactie
maandag, 27 juli 2026 om 9:31
bijgewerkt om maandag, 27 juli 2026 om 9:48
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 De zaak over de voorbereiding van een aanslag op prinses Amalia en prinses Alexia wordt op 17 augustus inhoudelijk behandeld. Dat werd maandagochtend duidelijk tijdens een korte zitting in de rechtbank in Den Haag, waarbij de verdachte, de 33-jarige Anne Romke van der H., en zijn advocaat niet aanwezig waren.
Van der H. was volgens justitie in het bezit van twee bijlen met daarin gekerfd de woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil. Daarnaast zou hij een handgeschreven tekst hebben gehad met de woorden Amalia, Alexia en bloedbad. Tijdens de zitting maandag bleek dat hij ook nog wordt verdacht van een vernieling in Harlingen.
De man, die uit het Groningse Uithuizen komt, werd in januari aangehouden nadat hij op het balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschreeuwd. Van der H. blijft tot aan de inhoudelijke behandeling van zijn zaak in augustus in de gevangenis.
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