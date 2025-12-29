Wall Street begint licht lager aan korte handelsweek

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met kleine verliezen begonnen aan de laatste korte week van het jaar. Beleggers deden het rustig aan in de laatste dagen van het sterke beursjaar 2025. Op donderdag 1 januari blijft Wall Street de hele dag dicht, net als alle andere beurzen.

Op woensdag 31 december wordt er op de Amerikaanse beurzen wel de hele dag gehandeld in tegenstelling tot de Europese markten, die slechts een halve dag open zijn of helemaal dichtblijven. Op vrijdag 2 januari wordt de handel weer hervat.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent lager op 48.665 punten en de brede S&P 500-index daalde 0,4 procent tot 6901 punten. Techbeurs Nasdaq verloor 0,7 procent tot 23.418 punten.

Wall Street was vrijdag op tweede kerstdag in tegenstelling tot de Europese beurzen wel gewoon open en ging vrijwel onveranderd het weekend in. De Amerikaanse graadmeters boekten over de gehele kerstweek winsten van meer dan 1 procent en beleggers hopen dat die 'Santa Claus'-rally deze week kan worden voortgezet.

Het is een topjaar geweest voor Amerikaanse beleggers. De S&P 500-index koerst af op een jaarwinst van ruim 17 procent. De Dow is 14,5 procent gestegen en ligt op koers voor het sterkste jaar sinds 2021. De Nasdaq heeft het nog beter gedaan, met een jaarwinst van ruim 22 procent.

In de laatste handelsdagen van het jaar staan er weinig belangrijke economische cijfers op het programma. Dinsdag worden nog wel de vergaderingsnotulen van het laatste rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank vrijgegeven.

Beleggers houden verder de ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne in de gaten. Volgens de Amerikaanse president Donald Trump is een einde aan die oorlog dichterbij gekomen na zijn gesprekken met de Russische president Vladimir Poetin en de Oekraïense president Volodymyr Zelensky op zondag.

Op maandag daalden de meeste technologie- en AI-gerelateerde aandelen licht. Zo verloor AI-chipbedrijf Nvidia 2,2 procent en zakte Oracle 1,4 procent. Elektrische autofabrikant Tesla daalde 2 procent na het bereiken van een nieuw recordniveau vorige week.

Ook de aandelen van mijnbouwbedrijven daalden, doordat de goud- en zilverprijzen terugvielen na het bereiken van nieuwe recordniveaus. Barrick Mining en Newmont Mining verloren 4,5 en 5,2 procent.

DigitalBridge werd 9,7 procent meer waard. De Japanse techinvesteerder SoftBank wil het bedrijf, dat investeert in datacenters, zendmasten en glasvezelnetwerken, overnemen.