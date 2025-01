Wall Street begint positief aan verkorte handelsweek

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met winsten begonnen aan een verkorte handelsweek. Wall Street blijft donderdag dicht voor de staatsbegrafenis van oud-president Jimmy Carter. Het is dan een dag van nationale rouw in de Verenigde Staten. Vrijdag komt het banenrapport van de Amerikaanse overheid, wat een belangrijke rol speelt bij het rentebeleid van de Federal Reserve.

Tot de winnaars in de vroege handel behoorden onder meer de chipfondsen Nvidia, Broadcom, Advanced Micro Devices (AMD) en Micron Technology met plussen tot 7,4 procent, geholpen door sterke omzetcijfers van het Taiwanese chipbedrijf Foxconn.

Handelaren verwerkten verder het bericht dat medewerkers van aankomend president Donald Trump zijn plannen voor "universele" invoerheffingen lijken af te zwakken. Volgens de krant The Washington Post wordt achter de schermen gekeken naar heffingen die voor elk land zouden gelden, maar alleen voor cruciale importen. Trump heeft gezegd dat de berichtgeving van de krant niet klopt. Hij pleitte eerder nog voor heffingen van 10 tot 20 procent.

Renteverlagingen Fed

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,3 procent hoger op 42.882 punten. De brede S&P 500 steeg 0,9 procent tot 5994 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won 1,3 procent tot 19.883 punten.

Woensdag worden de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Fed gepubliceerd. De centrale bank verlaagde vorige maand opnieuw de rente met een kwart procentpunt, maar zei wel dat voor dit jaar nu wordt gerekend op twee verlagingen, terwijl eerder werd uitgegaan van vier verlagingen. De Fed neemt eind deze maand een nieuw rentebesluit.

Overnameplannen US Steel

Vliegtuigbouwer Boeing profiteerde van een verhoging van het beleggingsadvies door de Britse bank Barclays en werd 1,7 procent meer waard. Boeing heeft een zeer moeilijk jaar achter de rug door een reeks technische mankementen met zijn vliegtuigen en een langdurige staking van fabrieksarbeiders. Volgens Barclays zou er dit jaar herstel moeten zijn.

US Steel (plus 4 procent) kon opnieuw op belangstelling rekenen. Het staalbedrijf stapt samen met Nippon Steel naar de rechter nadat president Joe Biden vrijdag een overname van het bedrijf door de Japanners formeel had geblokkeerd. Ze willen dat besluit nu juridisch aanvechten. Vrijdag verloor US Steel nog flink door de blokkade van de overname.