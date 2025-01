Verdachte steekpartij Den Dolder mocht buiten kliniek zijn

DEN DOLDER (ANP) - De 27-jarige man die wordt verdacht van het doodsteken van een vrouw vorige week donderdag in het dorp Den Dolder "was niet ongeoorloofd buiten". Dat laat een woordvoerster van de instelling voor forensische psychiatrie Fivoor weten. Hij was dus niet ontsnapt. De man verbleef in een gesloten kliniek voor mensen met een licht verstandelijke beperking die een gevaar kunnen zijn voor zichzelf of anderen.

De mensen die in die kliniek verblijven, mogen niet zonder toestemming naar buiten. Maar af en toe krijgen ze wel verlof. Dat wil zeggen dat ze buiten een rondje mogen lopen, of dat ze langer weg mogen, zoals een weekend naar familie. De verdachte van de steekpartij was op het moment van zijn daad met toestemming buiten, verklaart de woordvoerster. De man is donderdagavond in de kliniek aangehouden. De 76-jarige vrouw overleed aan haar verwondingen.

In de kliniek van Fivoor waar de verdachte verbleef, zitten volgens de woordvoerster ook "mensen die onder justitie vallen". Dat gold niet voor de verdachte. Dat wil zeggen dat de zorg die hij kreeg in de kliniek "niet onderdeel is van een strafrechtelijke maatregel of voorwaarde".

De man verbleef op hetzelfde terrein van Fivoor als waar Michael P. zat toen hij in 2017 Anne Faber verkrachtte en vermoordde. P. zat op de Forensisch Psychiatrische Afdeling Utrecht. De man die wordt verdacht van de steekpartij van vorige week verbleef in de kliniek Wier+. Hij is maandag voorgeleid en blijft nog zeker twee weken vastzitten in afwachting van het onderzoek naar de steekpartij.