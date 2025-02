Wall Street flink omlaag na nieuwe data over Amerikaanse economie

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag flink lager gesloten. Beleggers verwerkten onder andere nieuwe gegevens van marktonderzoeker S&P Global. Daaruit kwam naar voren dat de Amerikaanse bedrijfsactiviteit in februari bijna tot stilstand kwam. Daarnaast bleek uit onderzoek van de Universiteit van Michigan dat het Amerikaanse consumentenvertrouwen deze maand sterker daalde dan verwacht.

Bedrijven maken zich in toenemende mate zorgen over het overheidsbeleid in de Verenigde Staten, zoals bezuinigingen en importheffingen, stelt S&P Global. Daarnaast gaan Amerikaanse consumenten ervan uit dat de prijzen de komende vijf tot tien jaar met gemiddeld 3,5 procent per jaar gaan stijgen. Dat is volgens persbureau Bloomberg het hoogste percentage sinds 1995.

"Er zijn tekenen dat de economie mogelijk vertraagt, en in combinatie met de angst voor het onbekende van de tarieven, leidt dit tot een zekere terugval in de markt", zei markteconoom Peter Cardillo van Spartan Capital Securities in een toelichting tegen persbureau Reuters.

De Dow-Jonesindex sloot de laatste handelsdag voor het weekend 1,7 procent lager op 43.428,02 punten. De brede S&P 500 zakte 1,7 procent tot 6013,13 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 2,2 procent tot 19.524,01 punten.

UnitedHealth zakte 7,2 procent. Beleggers reageerden geschrokken op een bericht van The Wall Street Journal. De zakenkrant meldde dat het Amerikaanse ministerie van Justitie een onderzoek is gestart naar de factureringspraktijken van de zorgverzekeraar. Branchegenoot CVS Health ging mee omlaag en verloor 2,5 procent.

Booking Holdings daalde 0,6 procent nadat het aandeel hoger was geopend. Uit de resultaten van het bedrijf achter de website Booking.com kwam naar voren dat het profiteerde van een drukke vakantieperiode in het vierde kwartaal. Ook de winst viel hoger uit dan voorzien. Het bedrijf waarschuwde wel dat de sterke Amerikaanse dollar een negatieve impact zal hebben op de toekomstige resultaten.

Tesla verloor 4,7 procent. De Britse zakenkrant Financial Times meldde vrijdag dat de elektrische autofabrikant geïnteresseerd zou zijn in het overnemen van Amerikaanse fabrieken van de noodlijdende Japanse automaker Nissan. Later op de dag maakte de toezichthouder NHTSA nog bekend dat Tesla ruim 376.000 auto's moet terugroepen in de Verenigde Staten om problemen met de stuurbekrachtiging.