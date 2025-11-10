Wall Street hoger door hoop op einde shutdown VS

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met winst begonnen aan de nieuwe handelsweek. De stemming onder beleggers op Wall Street werd gesteund door hoop dat er spoedig een einde komt aan de nu al veertig dagen durende shutdown van de federale overheid. In de Senaat worden stappen gezet om een einde te maken aan de langste shutdown in de Amerikaanse geschiedenis.

De Dow-Jonesindex noteerde in de vroege handel 0,6 procent hoger op 47.252 punten. De breder samengestelde S&P 500 won 1 procent op 6798 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq steeg 1,6 procent tot 23.378 punten.

De vier grootste Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen United Airlines, Delta Air Lines, American Airlines en Southwest Airlines wonnen tot 2,2 procent. Door de shutdown is het vliegverkeer in de Verenigde Staten fors ontregeld door een gebrek aan luchtverkeersleiders, met veel annuleringen en vertragingen.