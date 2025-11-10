ECONOMIE
Meerdere doden bij ontploffing in binnenstad New Delhi

Samenleving
door anp
maandag, 10 november 2025 om 15:48
anp101125130 1
NEW DELHI (ANP/RTR) - Zeker acht mensen in India zijn omgekomen bij een explosie in hoofdstad New Delhi. Dat melden meerdere Indiase media op basis van lokale autoriteiten. Ook zijn zeker twintig mensen gewond geraakt.
Volgens de Indian Express zou het gaan om een auto die tot ontploffing kwam nabij de metrohalte Lal Quila, vernoemd naar het nabijgelegen historische Rode Fort in het oude deel van de binnenstad.
Op livebeelden van tv-zender NDTV is te zien hoe een grote brand is uitgebroken. Ook meerdere omliggende voertuigen zouden vlam hebben gevat. Meerdere brandweerteams zijn ter plaatse om het vuur te blussen. De omgeving is afgezet door hulpdiensten.
