Wall Street opent lager na inflatiecijfer VS

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met verliezen geopend. Beleggers op Wall Street hadden vooral oog voor een cijfer over de inflatie in de Verenigde Staten dat hoger uitviel dan verwacht. Ook kwamen er weer veel bedrijfsresultaten, waaronder van levensmiddelenconcern Kraft Heinz en het moederbedrijf van fastfoodketen Burger King.

De Amerikaanse consumentenprijzen gingen in januari met 3 procent omhoog op jaarbasis. Kenners hadden in doorsnee op 2,9 procent gerekend. De inflatie is van groot belang voor het rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve. Bij een hoger dan verwachte inflatie kan de Fed langer wachten met het verder verlagen van de rente, terwijl een dalende inflatie juist meer ruimte biedt voor verdere renteverlagingen.

De Dow-Jonesindex noteerde in de vroege handel 1,1 procent lager op 44.124 punten. De brede S&P 500 daalde 0,8 procent tot 6018 punten en de techgraadmeter Nasdaq zakte 0,7 procent tot 19.511 punten.

Rente

Fed-voorzitter Jerome Powell verklaarde een dag eerder in het Congres nog dat de centrale bank geen haast heeft met het verder verlagen van de rente. De Fed hield vorige maand de rente nog onveranderd. Powell verschijnt woensdag opnieuw in het Congres om uitleg te geven over het rentebeleid.

President Donald Trump schreef op zijn socialmediaplatform Truth Social dat de importheffingen die hij voor ogen heeft gepaard moeten gaan met renteverlagingen. "De rentes moeten omlaag, iets wat hand in hand zou gaan met de aankomende importheffingen!!! Laten we knallen, Amerika!!!"

Kraft Heinz

Kraft Heinz ging 4,9 procent omlaag. Het bedrijf, vooral bekend van zijn ketchup, kwam met tegenvallende omzetcijfers over het afgelopen kwartaal en ook zwakker dan verwachte vooruitzichten voor dit jaar.

Restaurant Brands International, het Canadese moederbedrijf van Burger King en de ketens Tim Hortons, Popeyes en Firehouse Subs, zag de omzet vorig jaar toenemen. Het aandeel steeg 0,8 procent.

CVS Health

Andere bedrijven met cijfers, waren onder meer drogisterijketen CVS Health (plus 13,7 procent), maaltijdbezorger DoorDash (plus 2,6 procent) en taxidienst Lyft die 8,9 procent verloor.

Het Chinese webwinkelconcern Alibaba, dat ook een notering in New York heeft, klom 3,8 procent. Alibaba gaat een samenwerking aan in China met Apple rond kunstmatige intelligentie.