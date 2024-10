Wall Street schrikt van nieuws over reorganisatie bij Visa

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Beleggers op Wall Street zijn dinsdag geschrokken van nieuws over een grote reorganisatie bij creditcardmaatschappij Visa. Het Amerikaanse concern zou van plan zijn 1400 banen te schrappen en zijn internationale activiteiten te stroomlijnen. Toen dat bericht naar buiten werd gebracht door zakenkrant The Wall Street Journal verloor het aandeel Visa direct tot bijna 1 procent aan waarde, waarmee een eerdere koerswinst ongedaan werd gemaakt.

Volgens de krant, die zich baseerde op ingewijden, treft de ingreep voor een groot deel technologiebanen. Maar ook op ander vlak zouden er arbeidsplaatsen verloren gaan bij het concern, dat wereldwijd ongeveer 30.000 werknemers telt. Op welke locaties precies voor banenverlies moet worden gevreesd, is niet duidelijk. Dat beleggers ongerust zijn door het bericht heeft er waarschijnlijk mee te maken dat Visa eerder dit jaar al tegenvallende resultaten publiceerde.

"We passen ons bedrijfsmodel voortdurend aan om klanten beter te bedienen en innovatie en groei te versnellen, wat kan leiden tot het schrappen van bepaalde functies", zei een woordvoerder van het bedrijf in een toelichting. Hij voegde eraan toe dat het in San Francisco gevestigde Visa ook veel mensen aanneemt en verwacht dit jaar en in 2025 het totaalaantal werknemers te verhogen.

Ford Motor behoorde verder tot de grotere verliezers na bekendmaking van een tegenvallende winstverwachting. Het aandeel van de autofabrikant verloor ruim 8 procent. McDonald's kwam ook met resultaten en leverde bijna 1 procent in. De fastfoodketen boekte afgelopen kwartaal iets meer omzet en winst dan verwacht, maar de verkopen van filialen die langer dan een jaar open zijn lieten de grootste daling zien in vier jaar.

De algehele stemming op Wall Street was terughoudend, na de kleine koerswinsten een dag eerder. De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent lager op 42.233,05 punten en de breder samengestelde S&P 500-index won 0,2 procent tot 5832,92 punten. Techgraadmeter Nasdaq ging 0,8 procent hoger de handel uit op 18.712,75 punten.

Verder viel op dat Donald Trumps socialemediabedrijf steeds meer waard wordt. In een weken durende opmars is Trump Media & Technology Group al miljarden dollars in waarde gestegen. Dinsdag steeg het aandeel nog eens bijna 9 procent. Het bedrijf, dat eigenaar is van het op X lijkende Truth Social, wordt door sommige kenners gezien als een graadmeter voor het sentiment over Trumps kansen op een verkiezingsoverwinning.