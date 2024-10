Rusland meldt verovering bij strategisch belangrijke Pokrovsk

MOSKOU (ANP/AFP) - Russische troepen hebben het Oost-Oekraïense Selidove ingenomen, in de regio Donetsk. Het ministerie van Defensie in Moskou meldt dinsdag dat het mijnstadje "volledig is bevrijd". De plaats, die voor de oorlog zo'n 20.000 inwoners had, ligt op ongeveer 20 kilometer van de strategisch belangrijke stad Pokrovsk, die in Oekraïense handen is.

De afgelopen week meldde Rusland al de inname van meerdere dorpen in de buurt van Selidove. Oekraïne heeft de val van het stadje niet bevestigd. Als Selidove inderdaad is gevallen, is dat de grootste Russische verovering sinds de inname van het 40 kilometer oostelijker gelegen Avdiivka in februari, meldt The Kyiv Independent.

Rusland besloot in 2022 Donetsk te annexeren, net als enkele andere gebieden in Oekraïne. Het heeft de regio echter niet volledig in handen.