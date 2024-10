Elon Musk waarschuwt voor 'woke' AI en voorziet miljarden robots

RIYAD (ANP/AFP/RTR) - Elon Musk heeft op een investeerdersbijeenkomst in Saudi-Arabië gewaarschuwd voor "woke" kunstmatige intelligentie (AI). Ook schetste de rijkste man ter wereld via een videoverbinding een toekomst met miljarden mensachtige robots op de wereld.

Musk zei optimistisch te zijn over de technologische ontwikkeling, maar waarschuwde voor de politieke lading die volgens hem wordt ingebakken in AI-modellen die in de Verenigde Staten worden ontwikkeld. "Ze neigen ernaar getraind te worden om politiek correct te zijn, en veel AI's die in de San Francisco Bay Area worden getraind, hebben de filosofie overgenomen van de mensen om hen heen, wat ergens wel logisch is", zei hij.

"Er is een woke, nihilistische filosofie ingebouwd in deze AI's en ze worden geleerd om in sommige gevallen gekke dingen te zeggen die zeer verontrustend zijn", vervolgde Musk. In één geval, zei hij, zou een AI-model hebben geconcludeerd dat het verkeerd aanduiden van het geslacht van realityster Caitlyn Jenner gevaarlijker zou zijn dan een kernoorlog.

Op dezelfde bijeenkomst schatte Musk dat er tegen 2040 mogelijk miljarden mensachtige robots zouden kunnen zijn, met een prijskaartje van tussen de 20.000 en 25.000 dollar per stuk. Voor Musk zou dat laatste een zeer gunstig scenario zijn, want met fabrikant van elektrische auto's Tesla werkt hij juist aan de ontwikkeling van zo'n robot, de Optimus. Deze ontwikkeling zou de beurswaarde van Tesla kunnen vermenigvuldigen, aldus Musk.

De miljardair greep zijn praatje op de bijeenkomst ook aan voor het promoten van de campagne van de Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump om terug te keren naar het Witte Huis. Musk maakt er langer geen geheim van Trump te steunen. Verder had de Tesla-topman en eigenaar van onder meer socialemediaplatform X en ruimtevaartbedrijf SpaceX het onder meer nog over de timing voor het sturen van ruimteschepen naar Mars.

Intussen lijkt Musk met zijn AI-start-up xAI alweer op zoek naar nieuwe financiering, om de voor AI benodigde rekenkracht van computers verder te verbeteren. Zakenkrant The Wall Street Journal en persbureau Bloomberg meldden op basis van ingewijden dat xAI bij een nieuwe financieringsronde mogelijk gewaardeerd wordt op ongeveer 40 miljard dollar. Het bericht komt slechts enkele maanden nadat een eerdere financieringsronde 6 miljard dollar opleverde. Destijds hing aan xAI als geheel nog een prijskaartje van 24 miljard dollar.