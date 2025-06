Wall Street schudt geopolitieke zorgen van zich af

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG/RTR) - De belangrijkste beursgraadmeters op Wall Street hebben donderdag hun opmars richting recordstanden voortgezet. Beleggers leken eerdere zorgen over alle geopolitieke onrust van zich af te schudden in de hoop dat een hervatting van renteverlagingen door de Federal Reserve de vooruitzichten voor de economie en het Amerikaanse bedrijfsleven zal versterken.

De brede S&P 500-index noteerde in de loop van de handelsdag kort boven zijn slotrecord van 19 februari van 6144,15 punten. De graadmeter ging uiteindelijk met een plus van 0,8 procent de handel uit op 6141,02 punten. De Dow Jones won 0,9 procent tot 43.386,84 punten. Techbeurs Nasdaq kreeg er 1 procent bij op 20.167,91 punten.

De financiële markten voelden zich gesteund doordat het staakt-het-vuren tussen Israël en Iran stand hield. Ook kwam er een reeks economische cijfers die argumenten ondersteunden voor een renteverlaging later dit jaar.