Wall Street sluit flink hoger, Microsoft uitblinker na cijfers

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met flinke winsten gesloten, waarmee herstel werd getoond van de stevige minnen een dag eerder. Microsoft was een uitblinker op Wall Street dankzij goed ontvangen kwartaalcijfers. De resultaten van Facebook-moeder Meta Platforms vielen juist tegen en het aandeel ging fors omlaag.

Microsoft sprong 15,5 procent omhoog. Het tech- en softwareconcern zag de winst en omzet flink toenemen dankzij goede zaken met zijn clouddiensten door de grote vraag naar AI-diensten. Ook verwacht het bedrijf dat de omzet van zijn cloudplatform Azure dit jaar voor het eerst de grens van 100 miljard dollar zal overschrijden.

Meta zakte 8 procent. De eigenaar van WhatsApp en Instagram boekte een tegenvallende winst door hogere kosten voor onder meer AI-investeringen. Ook de omzetverwachting voor het huidige kwartaal stelde teleur.

Rente onveranderd

De Dow-Jonesindex eindigde 1,2 procent hoger op 52.208,06 punten. De brede S&P 500 won 1,7 procent tot 7437,63 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq klom 2,8 procent tot 25.122,17 punten.

Woensdag waren nog koersverliezen tot 2,2 procent te zien na het besluit van de Amerikaanse centrale bank om de rente onveranderd te houden. Wel stemden drie bestuurders van de Federal Reserve voor een verhoging van de leenkosten om de aanhoudend hoge inflatie te bestrijden.

Chipfondsen

De chipfondsen deden het erg goed na de recente uitverkoop in de sector. Zo wonnen AMD, Micron Technology en Sandisk tot wel 26 procent. AI-chipbedrijf Nvidia kreeg er 2,7 procent bij.

Verder waren er ook cijfers van Starbucks. De grootste koffieketen ter wereld verhoogde de omzet- en winstverwachting voor dit jaar en klom 1,6 procent. Ook burritoketen Chipotle Mexican Grill (plus 12,5 procent) werd positiever over de omzet dit jaar. Yum Brands, de eigenaar van fastfoodketens KFC en Taco Bell, werd 3,4 procent duurder na resultaten.

Verlies Crocs

Cruisemaatschappij Norwegian Cruise Line ging bijna 10 procent onderuit na een verlaging van de prognoses. Sandalenmerk Crocs opende ook de boeken en verloor ruim 7 procent.

Daarnaast was er aandacht voor de beursgang van broodjesketen Jersey Mike's Subs, waarmee 1 miljard dollar werd opgehaald. Dat debuut was geen succes, want het aandeel verloor op de eerste handelsdag 5,7 procent.