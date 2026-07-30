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Spaanse premier naar Ceuta om plotselinge migranteninstroom

Samenleving
door anp
donderdag, 30 juli 2026 om 22:06
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MADRID (ANP/AFP/RTR) - De Spaanse premier Pedro Sánchez reist vrijdag af naar Ceuta, de Spaanse exclave gelegen tegen Marokko. Daar kwamen donderdag onverwacht honderden migranten Spanje binnen, onder meer door een hek te bestormen of eromheen te zwemmen. Dat leidde al tot zeker negen doden.
De lokale autoriteiten, overweldigd door de mensenstroom, kondigden de noodtoestand af. De landelijke regering weigert dat vooralsnog, maar zegde wel zestig militairen toe.
Volgens de krant El Mundo, die zich beroept op de lokale politie, zou het gaan om tot wel 20.000 mensen die het land binnenkwamen. Persbureau Reuters schatte het aantal donderdag op 2000 tot 3000. De migranten zouden niet zijn gehinderd door Marokkaanse ordediensten aan de grens.
Een journalist van persbureau AFP aan de Marokkaanse kant van de grens meldt donderdagavond dat in het nabijgelegen Fnideq zich honderden mensen hebben verzameld na geruchten dat de grens met Spanje zou zijn geopend.
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