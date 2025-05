Wall Street sluit met kleine minnen, entertainmentconcerns dalen

NEW YORK (ANP) - Wall Street sloot maandag met kleine verliezen, na de opmars vorige week. Beleggers verwerkten de aankondiging van president Donald Trump om een heffing van 100 procent in te voeren op films die buiten de Verenigde Staten zijn geproduceerd. Entertainmentconcerns daalden op de aandelenbeurzen in New York.

Entertainmentconcern Warner Bros. Discovery daalde 2 procent, Paramount Global daalde 1,6 procent en Walt Disney zakte 0,4 procent. Netflix verloor 1,9 procent. Trump heeft niet gezegd of de heffing ook geldt voor streamingdiensten als Netflix.

De algehele stemming op Wall Street was terughoudend. De Dow-Jonesindex sloot 0,2 procent lager naar 41.218,83 punten. De S&P 500-index zakte 0,6 procent tot 5650,38 punten. De S&P 500 ging vrijdag nog voor de negende dag op rij omhoog, dat was de langste winstreeks sinds november 2004. Techbeurs Nasdaq daalde 0,7 procent op 17.844,24 punten.