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Wall Street sluit met winst, succesvol beursdebuut SK Hynix

Economie
door anp
vrijdag, 10 juli 2026 om 22:17
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NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met kleine koerswinsten het weekend ingegaan. De aandacht van beleggers op Wall Street ging onder meer uit naar de beursgang van het grote Zuid-Koreaanse chipbedrijf SK Hynix in New York. Dat debuut verliep succesvol, want SK Hynix sloot bijna 13 procent hoger op 168 dollar per aandeel.
De introductiekoers van SK Hynix lag op 149 dollar per aandeel. Met de beursgang haalde de onderneming 26,5 miljard dollar op voor verdere investeringen in productiecapaciteit en geavanceerde chipmachines om aan de sterke vraag naar AI-chips te kunnen voldoen. Het is de grootste beursintroductie ooit van een buitenlands bedrijf in de Verenigde Staten. SK Hynix heeft ook een notering in Seoul.
De Dow-Jonesindex eindigde 0,3 procent in het groen op 52.637,01 punten. De brede S&P 500 klom 0,4 procent tot 7575,39 punten en de technologiebeurs Nasdaq steeg 0,3 procent tot 26.281,60 punten. Op donderdag werden ook al winsten geboekt door de drie hoofdgraadmeters.
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