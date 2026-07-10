MiGreat blijft hulp verlenen op voorterrein Ter Apel

TER APEL (ANP) - Hulporganisatie MiGreat blijft voorlopig hulp bieden aan mensen die wachten op het voorterrein bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. "We hebben de incidenten in overweging genomen, maar de hulpvraag vinden we voor nu te belangrijk", zegt een woordvoerder. Het Rode Kruis en VluchtelingenWerk maakten vrijdagavond bekend te stoppen met de hulpverlening, omdat de veiligheid van hulpverleners en asielzoekers niet kan worden gewaarborgd.

MiGreat is voornamelijk actief in de nachten, wanneer de andere hulporganisaties niet aanwezig zijn. Medewerkers delen water, voedsel en tenten uit aan mensen die niet in de nachtnoodopvang sliepen. Overdag komt de organisatie op verschillende momenten langs om de situatie op het terrein te monitoren en te kijken waar behoefte aan is.

Nu het Rode Kruis en VluchtelingenWerk geen hulpverleners meer sturen, gaat MiGreat kijken wat het kan oppakken. "Maar het is aan de instanties om nu verantwoordelijkheid te nemen, want kwetsbare mensen zijn de dupe."