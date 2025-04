Wall Street toont herstel na onrust rond handelsoorlog

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York toonden dinsdag wat herstel, na de onrust op de wereldwijde financiële markten in de afgelopen dagen. Beleggers gingen op zoek naar koopjes na de verkoopgolf, die werd veroorzaakt door de handelsoorlog van de Amerikaanse president Donald Trump. Wel houden ze de ontwikkelingen rond de handelsoorlog scherp in de gaten. Trump dreigt namelijk de importtarieven voor China met nog eens 50 procent te verhogen, waarop China zei "tot het einde" te blijven vechten tegen de Amerikaanse heffingen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 3,4 procent hoger op 39.280 punten. De brede S&P 500-index steeg 3,3 procent tot 5227 punten en techgraadmeter Nasdaq klom 3,5 procent tot 16.156 punten. De Dow en de S&P 500 hielden maandag de verliezen al beperkt en de Nasdaq sloot zelfs nipt hoger, na een wilde handelssessie. Een gerucht dat Trump zijn invoerheffingen met drie maanden zou uitstellen, zorgde maandag voor een kortstondige opleving. Nadat het Witte Huis dit als "nepnieuws" bestempelde zakten de koersen weer in.