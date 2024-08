Warenhuisketen Target flink hoger op Wall Street na resultaten

NEW YORK (ANP) - Target maakte woensdag een koerssprong van 15,5 procent op de aandelenbeurzen in New York. De warenhuisketen boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht en zag de verkopen weer aantrekken na een lange periode van dalingen. Volgens het bedrijf werden de filialen en webshop vaker bezocht door klanten en kochten ze naast noodzakelijke boodschappen ook weer meer kleding. Target werd ook positiever over de winst dit jaar en handhaafde de omzetverwachting.

De algehele stemming op Wall Street was gematigd positief. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent hoger op 40.931 punten. De bredere S&P 500-index ging eveneens 0,2 procent omhoog, tot 5609 punten en techgraadmeter Nasdaq stond 0,1 procent in de plus op 17.855 punten. De S&P 500 maakte dinsdag een einde aan acht handelsdagen van koersstijgingen op rij. Ook de Nasdaq onderbrak de langste winstreeks van dit jaar.