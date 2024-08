Ruim honderd Oekraïners verblijven nog in opvang Jaarbeurs

UTRECHT (ANP) - In de inmiddels gesloten opvang voor Oekraïense vluchtelingen in de Jaarbeurs in Utrecht verbleven in de nacht van dinsdag op woensdag nog 117 mensen, laat de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) weten. Volgens de veiligheidsregio is het nog niet duidelijk of de sluiting definitief is en waar de Oekraïners kunnen worden ondergebracht. "Wij zijn afhankelijk van de beschikbare plekken in het land en dit aantal is zeer beperkt. Om die reden is er op dit moment geen of beperkt zicht op uitplaatsing", zegt een woordvoerder.

De zogenoemde hub in de Jaarbeurs kondigde maandag aan voor onbepaalde tijd dicht te gaan. Volgens de veiligheidsregio is de opvanglocatie overvol en niet geschikt om mensen langere tijd in op te vangen, onder meer door een gebrek aan privacy, en omdat er te weinig zorgcapaciteit is. In februari ging de hub ook al dicht, maar toen waren kwetsbare vluchtelingen, onder wie vrouwen, kinderen en zeventigplussers, wel nog welkom. Ook voor deze groepen is de hub volgens de veiligheidsregio nu te vol.

Volgens de VRU is de toekomst van de hub in de Jaarbeurs op dit moment "ongewis". "Wij hebben aangegeven dat een al dan niet definitieve sluiting afhankelijk is van het beschikbaar komen van een substantieel aantal opvangplekken in het land", aldus de woordvoerder. In de Jaarbeurs was plek voor 140 vluchtelingen uit Oekraïne. Zij werden daar geregistreerd en vervolgens zouden ze zo snel mogelijk naar een andere plek worden overgeplaatst, maar die doorstroming stokt doordat er te weinig opvangplekken zijn.

Sinds de hub maandag dichtging, zijn zeventien mensen die zich kwamen aanmelden voor opvang afgewezen. "Enkelen zijn vertrokken met een voor ons onbekende bestemming. Een aantal heeft bij kennissen of vrienden onderdak gevonden en een aantal heeft elders via VluchtelingenWerk en het Rode Kruis voor een paar dagen opvang gevonden", zegt de veiligheidsregio.