Warenhuisketen Target zakt op negatief Wall Street

NEW YORK (ANP) - De beurshandel op Wall Street is woensdag lager van start gegaan, mede door aanhoudende zorgen over de groeiende staatsschuld van de Verenigde Staten. Warenhuisketen Target verloor 6,6 procent nadat het bedrijf zijn verkoopverwachting voor het hele jaar naar beneden had bijgesteld. De winkelketen noemde als reden de onzekerheid onder consumenten over hun bestedingen als gevolg van de Amerikaanse invoerheffingen. Ook zegt Target minder te verkopen door negatieve reacties op het terugdraaien van zijn inspanningen op het gebied van diversiteit, gelijkheid en inclusie.

De Dow-Jonesindex stond kort na opening van de markt 0,9 procent lager op 42.312 punten. De breder samengestelde S&P 500-index verloor 0,6 procent op 5905 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte ook 0,6 procent tot 19.093 punten. De S&P 500 eindigde dinsdag al met verlies, waarmee een winstreeks van zes dagen werd gestaakt. De Nasdaq liet toen voor het eerst in drie dagen verlies zien.