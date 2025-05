Nol de Ruiter (85) overleden, assistent-bondscoach bij EK 1988

UTRECHT (ANP) - Oud-voetballer en -trainer Nol de Ruiter, de assistent van bondscoach Rinus Michels op het door Oranje gewonnen EK van 1988, is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat meldt FC Utrecht, de club waar De Ruiter als trainer en bestuurder actief was.

"Met diepe droefheid heeft FC Utrecht kennisgenomen van het overlijden van Nol de Ruiter", meldt de club. "Als speler, trainer en bestuurder heeft hij een onuitwisbare stempel gedrukt op onze club."

De op 6 april 1940 in Utrecht geboren De Ruiter won als trainer in 1985 met FC Utrecht de KNVB-beker. Hij was van 1987 tot en met 1990 assistent-bondscoach van het Nederlands elftal en in 1990 kortstondig interim-bondscoach.