Warner Bros. Discovery gaat achter wachtwoorddelers aan

Economie
door anp
vrijdag, 08 augustus 2025 om 7:19
NEW YORK (ANP) - Streamingsdienst HBO Max gaat wachtwoorddelers harder aanpakken. De boodschap wordt "agressiever", heeft hoofd streaming JB Perrette bij Warner Bros. Discovery, waar HBO Max onder valt, donderdag volgens nieuwssite Deadline gezegd.
In navolging van Netflix zijn steeds meer streamingdiensten bezig het delen van wachtwoorden te beperken. Na een aantal maanden testen kan Warner Bros. Discovery nu bepalen "wie een legitieme gebruiker is" van HBO Max en wie niet, aldus Perrette. De volgende stap is om "meer dwingende taal te gebruiken over wat er moet gebeuren" om ervoor te zorgen dat "we het net op de juiste plek uitgooien, om het zo maar te zeggen".
Bij streamingdiensten is het delen van accounts altijd al verboden, maar de meeste bedrijven gedoogden dat. Netflix was enkele jaren geleden de eerste die daartegen stappen ondernam.
