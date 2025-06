Warner Bros. Discovery splitst zich op in twee mediabedrijven

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse media- en entertainmentconcern Warner Bros. Discovery heeft aangekondigd zich op te splitsen in twee beursgenoteerde ondernemingen. De streaming- en filmstudio-activiteiten zullen worden gescheiden van de tv-netwerkactiviteiten, een proces dat medio volgend jaar moet zijn afgerond. Door de verandering vallen bijvoorbeeld streamingdienst HBO Max en nieuwszender CNN straks niet meer onder hetzelfde bedrijf.

Op Wall Street was al langer speculatie dat het concern, dat in 2022 ontstond door de fusie tussen Warner Media en Discovery, werkte aan een splitsing. Meerdere mediabedrijven kampen met het probleem dat hun aanbod voor kabeltelevisie steeds minder oplevert, terwijl met onder meer streaming juist veel groei valt te behalen. Rivaal Comcast sloeg eerder al een vergelijkbare weg in. Het bedrijf splitste NBCUniversal op in kabelconcern Versant en de rest, waaronder het NBC-omroepnetwerk, streamingdienst Peacock en de Universal Studios-pretparken.