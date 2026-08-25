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Waymo breidt uit naar Duitsland met zelfrijdende taxi's

Economie
door anp
dinsdag, 25 augustus 2026 om 16:59
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MÜNCHEN (ANP/BLOOMBERG) - De maker van zelfsturende auto's Waymo wil vanaf eind volgend jaar in München taxidiensten met zelfrijdende voertuigen aanbieden. Daarmee wordt Duitsland de derde geplande internationale markt van het bedrijf en de eerste binnen de Europese Unie.
Het dochterbedrijf van Google-moederbedrijf Alphabet laat de voertuigen de komende weken handmatig door de straten van München rijden om gedetailleerde kaarten te maken. Zo kan de software zich aanpassen aan de "specifieke verkeersomstandigheden" van de stad.
"München is een toonaangevend internationaal centrum voor mobiliteit en techniek. Onze komst naar deze stad vormt een belangrijke mijlpaal in onze wereldwijde expansie", zegt directeur Tekedra Mawakana in een verklaring.
De stap onderstreept de wereldwijde ambities van Waymo om ook buiten de thuismarkt de leidende aanbieder van robotaxidiensten te worden. Het bedrijf verzorgt momenteel al meer dan 500.000 betaalde ritten per week in elf Amerikaanse steden.
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