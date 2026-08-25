Moet je op zoek naar een nieuw appartement of ga je bij je partner inwonen? Dit is het advies van een therapeut

De relatie loopt lekker, het huurcontract loopt af en de gedachte dringt zich op: waarom niet gewoon bij elkaar intrekken? Het is romantisch, praktisch en scheelt honderden euro's per maand. Toch trekken relatietherapeuten aan de rem. Samenwonen is geen logische volgende stap, maar een aparte beslissing — een met financiële, juridische en emotionele consequenties die niet vanzelf goedkomen.

Waarom de vraag steeds vaker gesteld wordt

Nederland verandert stilletjes van samenlevingsvorm. Waar samenwonen decennialang de norm was zodra een relatie serieus werd, kiezen nu ruim een miljoen Nederlanders bewust voor een latrelatie : een vaste partner, maar twee adressen. Van alle volwassenen woont zes op de tien nog samen met een partner, één op de tien lat en drie op de tien is single. Onder dertigers en veertigers ligt het aandeel samenwoners rond de 73 procent, maar onder jongeren tot 25 jaar woont slechts 8 procent samen — de rest wacht bewust langer, of kiest voor lat.

De reden voor die verschuiving is niet alleen de woningmarkt. Relatietherapeuten zien dat mensen minder bereid zijn zichzelf weg te cijferen voor een partner en meer waarde hechten aan autonomie, eigen ruimte en financiële onafhankelijkheid. Dat maakt de keuze om samen te wonen zwaarwegender dan vroeger.

"We willen ons niet meer volledig wegcijferen voor onze partner. We willen ook tijd en ruimte voor zelfontplooiing."

De belangrijkste vraag: doe je het om de juiste reden?

Therapeuten zijn opvallend eensgezind: de gevaarlijkste reden om samen te gaan wonen is een praktische reden. Een aflopend huurcontract, een dure stad, druk van familie of vrienden die het "de volgende stap" noemen — het zijn allemaal externe motieven. Wie daarop instapt, forceert de relatie in een vorm waarvoor hij nog niet klaar is.

De vraag die je jezelf eerlijk moet stellen: zou ik dit ook willen als de huur van mijn eigen plek niet omhoog zou gaan? Als het antwoord aarzelend is, is het meestal verstandiger om een eigen appartement te zoeken. Een relatie die een jaar later vanzelf naar samenwonen groeit, is steviger dan een die er te vroeg in geduwd wordt.

Wat je écht moet checken vóór je intrekt

Kennen jullie elkaars slaapritme, huishoudelijke standaard en manier van omgaan met stress?

Hebben jullie ooit samen een conflict opgelost dat langer dan een avond duurde?

Zijn financiën besproken: wie betaalt wat, en wat gebeurt er bij ongelijke inkomens?

Weet je hoe je partner zich gedraagt als hij of zij ziek, moe of ongelukkig is?

Is er een samenlevingscontract of duidelijke afspraak over de inboedel?

Wie op meer dan één punt "niet echt" moet antwoorden, is niet per definitie niet klaar — maar heeft wel huiswerk.

Feitenblok — de cijfers op een rij Van de Nederlanders van 18 jaar en ouder woont 60 procent samen met een partner, heeft 10 procent een latrelatie en is 30 procent single. Onder 18- tot 30-jarigen ligt het aandeel latrelaties op ruim 20 procent. Ongehuwd samenwonende paren hebben statistisch een grotere kans om uit elkaar te gaan dan gehuwde paren, ook na correctie voor leeftijd en achtergrond.

Het advies dat therapeuten het vaakst herhalen: houd een plan B

Dit is misschien wel het meest onderschatte punt. Zelfs bij een relatie waarin je vol vertrouwen stapt, adviseren therapeuten om praktisch én financieel een uitweg achter de hand te houden. Een spaarpot op eigen naam, een vriend of familielid bij wie je in geval van nood terecht kunt, en helderheid over wie welk huurcontract of welke hypotheek op naam heeft. Niet uit wantrouwen, maar omdat de emotionele én financiële kwetsbaarheid enorm is als het misgaat en je nergens naartoe kunt.

"Zorg dat je zowel praktisch als financieel een plan B hebt, zodat je weet dat je kunt vertrekken als dat nodig is."

En als je twijfelt: latten kan ook

De keuze is niet binair. Wie de relatie serieus neemt maar nog niet klaar is voor één adres, kan bewust kiezen voor een latrelatie. Dat is geen tussenoplossing meer, maar een volwaardige relatievorm die in Nederland breed geaccepteerd is — juist onder mensen die eerder een scheiding meemaakten of hun autonomie belangrijk vinden. Minder ruzies over de vaatwasser, meer bewuste tijd samen, en twee huishoudens die financieel én juridisch los van elkaar staan.