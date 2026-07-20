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Weinig beweging Europese beurzen ondanks schommelende olieprijs

Economie
door anp
maandag, 20 juli 2026 om 17:49
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AMSTERDAM (ANP) - Op de Europese beurzen was maandag weinig beweging, ondanks de schommelende olieprijzen. De brandstof stond 's ochtends op het hoogste niveau in een maand tijd, maar werd gedurende de dag weer goedkoper na uitspraken van Iran over voortdurende gesprekken met de Verenigde Staten over de opgelopen spanningen. De beursgraadmeters reageerden er nauwelijks op.
De AEX, de belangrijkste beursindex in Amsterdam, sloot 0,1 procent lager op 1090,53 punten. De MidKap verloor 0,6 procent op 1071,39 punten. In Frankfurt en Parijs waren er minimale winsten, Londen verloor 0,6 procent op de dag dat de nieuwe Britse premier Andy Burnham aantrad.
Ook 's ochtends, na een stijging van de olieprijs met 4 procent, was er nauwelijks beweging. Aan het einde van de Europese beursdag stond Brentolie, de belangrijkste graadmeter voor olie uit het Midden-Oosten, weer nagenoeg vlak op 88 dollar per vat.
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