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Drie in april aangehouden douaniers op vrije voeten

Samenleving
door anp
maandag, 20 juli 2026 om 18:03
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ROTTERDAM (ANP) - Drie douaniers die in april werden aangehouden op verdenking van het stelen van informatie uit de systemen van hun werkgever, mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Daartoe besloot de rechtbank in Rotterdam maandag op een eerste openbare terechtzitting.
Melvin L. (41), uit Capelle aan den IJssel, en Anthony K. (26) en Jashwin L. (45), beiden uit Rotterdam, werden op 14 april aangehouden, na een langlopend onderzoek. Dat zou zijn begonnen in december 2023 na een tip bij de inlichtingendienst van de politie. Bij het onderzoek werden gesprekken opgenomen en een undercoveragent ingezet. Ook de broer van Melvin L. werd aangehouden. Hij kwam al eerder op vrije voeten.
De drie werken op de afdeling van de douane die de selectie doet voor controles. Ze worden ervan verdacht dat ze zich hebben laten omkopen, dat ze hun ambtsgeheim hebben geschonden en dat ze de invoer van cocaïne zouden hebben voorbereid. Twee verdachten worden ook vervolgd voor witwassen.
Op 24 november staat de inhoudelijke behandeling van de zaak gepland.
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