Wereldbank voorziet minder groei en waarschuwt voor voedselprijs

WASHINGTON (ANP) - De Wereldbank heeft zijn voorspellingen voor de wereldeconomie verlaagd vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. 's Werelds grootste organisatie voor ontwikkelingssamenwerking waarschuwt daarbij dat de flinke stijging van de prijs van kunstmest later dit jaar kan doorwerken in de voedselprijzen. In armere landen kan dat producten onbetaalbaar maken voor gewone burgers.

Voor dit jaar rekent de Wereldbank nu op 2,5 procent groei van de wereldeconomie, na een plus van 2,9 procent vorig jaar. Bij de vorige raming in januari voorspelden kenners van de bank nog 2,6 procent groei in 2026. Voor twee derde van alle economieën zijn de prognoses naar beneden bijgesteld.

Dit komt vooral door de afsluiting van de Straat van Hormuz. Daardoor zijn brandstoffen flink in prijs gestegen en dreigt het leven in algemene zin een stuk duurder te worden. Vooral landen rond de Perzische Golf worden economisch geraakt, maar ook in veel ontwikkelingslanden zakt de groei van de economie naar verwachting behoorlijk terug.

Voedseltekorten

Volgens de Wereldbank trekt de mondiale economische groei volgend jaar waarschijnlijk wel weer aan tot 2,8 procent. Maar daarmee blijft de groei in historisch perspectief laag. De Wereldbank waarschuwt ook dat de voorspellingen nog erg onzeker zijn. Bij een langdurige verstoring van de olie- en gasleveringen uit het Midden-Oosten zou de wereldwijde groei dit jaar zomaar veel harder kunnen terugvallen en zou de inflatie ook harder toenemen.

Eind vorige maand zei Wereldbank-topbestuurder Paschal Donohoe al dat er binnen de bank grote zorgen zijn over de aanhoudende blokkade van de Straat van Hormuz. "De economische effecten houden aan en ze stapelen zich op", verklaarde hij in gesprek met het ANP. Donohoe, die tot eind vorig jaar nog Eurogroep-voorzitter was, waarschuwde dat er ook kans is op voedseltekorten, bijvoorbeeld als boeren door de situatie niet voldoende gewassen kunnen planten.

De Wereldbank heeft, naast adviezen, voor de korte termijn 50 miljard tot 60 miljard dollar beschikbaar om ontwikkelingslanden te helpen bij het verzachten van de pijn. Die leningen kunnen worden gebruikt voor gerichte steun aan mensen die in de problemen komen. Als het conflict en de economische gevolgen ervan aanhouden, kan de Wereldbank dit bedrag eventueel opschalen tot 100 miljard dollar.