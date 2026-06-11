Brunner: straf voor landen die zich niet aan migratiepact houden

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie gaat de uitvoering van het EU-asiel- en migratiepact nauwlettend in de gaten houden, zegt Eurocommissaris Magnus Brunner (Migratie) donderdag in een interview. EU-lidstaten die zich niet houden aan de afgesproken regels voor screening, beoordeling en opvang van asielzoekers, kunnen rekenen op strafmaatregelen. Een daarvan is dat lidstaten worden verplicht asielzoekers van andere landen over te nemen, ook al kampen ze met hoge migratiedruk.

Jaarlijks bepaalt de Commissie hoeveel asielzoekers elk EU-land moet opnemen. Daarbij wordt rekening gehouden met de migratiedruk in een land. Landen die weliswaar onder grote migratiedruk staan, maar zich niet goed op het pact hebben voorbereid, kunnen in een categorie worden geplaatst van landen die asielzoekers van andere landen moeten overnemen. "Je kunt niet zeggen dat je onder druk staat als je je werk niet hebt gedaan", zegt Brunner.

In juli komt de Commissie met de eerste voortgangsrapportage, in november met de tweede.

EU-buitengrenzen beveiligen

Brunner noemt de inwerkingtreding van het migratiepact, deze vrijdag, "het begin van een nieuw hoofdstuk in het hele migratie- en asielbeleid". Het beveiligen van de EU-buitengrenzen, eerlijke en strenge procedures aan de buitengrenzen en minimumnormen voor hulpverlening en opvangcapaciteit zijn volgens hem de belangrijkste punten van het pact. "En natuurlijk de balans tussen solidariteit en verantwoordelijkheid tussen de lidstaten."

Die verantwoordelijkheid bestaat eruit dat landen als Italië of Griekenland voortaan alle aanvragen van asielzoekers in behandeling nemen, als ze daar als eerste voet op Europese grond hebben gezet. De solidariteit betekent dat EU-landen asielzoekers overnemen van landen voor wie de aantallen op dat moment te hoog zijn.

Knelpunten

Die plicht kan ook voor 20.000 euro per asielzoeker worden afgekocht, zoals Nederland gaat doen.

De Eurocommissaris herhaalt dat vanaf vrijdag "natuurlijk niet alles perfect zal werken. We zullen vanaf morgen beter zien waar de knelpunten zich bevinden." Speciale teams staan klaar om lidstaten te helpen die op te lossen.

Chaos voorkomen

Het aantal asielaanvragen is dalend, maar zal nooit op nul uitkomen, zegt Brunner. "Illegale migratie en pogingen daartoe zullen er altijd zijn." Hij is ervan overtuigd dat met de nieuwe regels de situatie verbetert en chaos wordt voorkomen.

Brunner: "We zijn stap voor stap bezig met het verbeteren van de situatie en het wegwerken van de chaos die ontstond na het begin van de oorlog in Syrië."