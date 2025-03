Werkgevers VS: snelste personeelssaneringen sinds coronapandemie

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Amerikaanse werkgevers hebben plannen aangekondigd om de personeelsbestanden in te krimpen op het snelste tempo sinds het begin van de coronapandemie. Vooral bij overheidsinstanties worden veel banen wegbezuinigd.

De ontslagen hangen samen met de taskforce Department of Government Efficiency (DOGE) van Elon Musk. Die probeert in opdracht van president Donald Trump de bureaucratie terug te dringen. Het doel is een slanker en efficiënter overheidsapparaat te creëren.

Het aantal aangekondigde ontslagen in februari bedroeg ruim 172.000. Dat is een ruimschootse verdubbeling vergeleken met vorig jaar en het hoogste aantal sinds juli 2020. Daarvan werden meer dan 62.000 banen geschrapt bij de federale overheid.