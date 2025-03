Kan een tatoeage je kans op huidkanker vergroten?

Al decennialang heeft een aanzienlijk deel van de bevolking tatoeages. Je zou dus denken dat inmiddels alles wel duidelijk is over de mogelijke risico's ervan. Toch is er nu een nieuwe studie die een verband aantoont met huidkanker en lymfeklierklanker.

Bij tweelingen blijkt degene die wel een tattoo heeft namelijk vaker kanker te krijgen dan de broer of zus zonder tatoeage. De Deense onderzoekers vergeleken 2367 willekeurig geselecteerde tweelingen die een vorm van huidkanker hadden met degenen die dat niet hadden en lieten zien dat degenen die tatoeages hadden bijna vier keer zoveel risico liepen op huidkanker.

Hun controlestudie vergeleek ook nog eens 316 mensen met hun tweelingbroers en -zussen en vond een hoger risico van 33 tot 62 procent op kanker voor het getatoeëerde deel van de tweeling. Vooral degenen met grote tatoeages hadden een verhoogde kans op kanker.

Kleine toename

Maar er zijn enkele kanttekeningen. Het is ten eerste belangrijk om op te merken dat lymfeklierkanker vrij zeldzaam is, dus deze toename blijft klein. Bovendien is dit geen bewijs dat tatoeages kanker veroorzaken. Het kan zijn dat mensen die tatoeages laten zetten meer risico lopen op kanker door andere factoren. Misschien leven ze wel ongezonder.

Maar daar staat tegenover: eerder onderzoek heeft ook al hogere risico's op lymfeklierkanker gevonden bij mensen met tatoeages, dus deze bevindingen vragen om verder onderzoek. “In onze studie zien we geen duidelijk verband tussen het voorkomen van kanker en specifieke kleuren inkt, maar dit betekent niet dat kleur irrelevant is”, legt Clemmensen uit. “We weten uit andere onderzoeken dat inkt mogelijk schadelijke stoffen kan bevatten en dat rode inkt bijvoorbeeld vaker allergische reacties veroorzaakt.”

“We zien dat inktdeeltjes zich ophopen in de lymfeklieren en we vermoeden dat het lichaam ze als lichaamsvreemde stoffen beschouwt”, vult Henrik Frederiksen, hematoloog aan de Odense Universiteit, aan. “Dit kan betekenen dat het immuunsysteem voortdurend probeert te reageren op de inkt en we weten nog niet of deze aanhoudende belasting de functie van de lymfeklieren kan verzwakken of andere gevolgen heeft voor de gezondheid.”

Uit een rapport uit 2016 voor de Europese Commissie bleek dat de meeste inkt die gebruikt wordt bij het tatoeëren niet eens is goedgekeurd voor gebruik in cosmetica en van sommige is bekend dat ze kankerverwekkend zijn tijdens de afbraak.

