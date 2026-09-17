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Werkloosheid in Nederland blijft onveranderd op 4 procent

Economie
door anp
donderdag, 17 september 2026 om 6:51
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DEN HAAG (ANP) - De werkloosheid in Nederland is in augustus onveranderd gebleven op 4 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In juli steeg de werkloosheid nog tot 4 procent, van 3,8 procent in juni. De werkloosheid nam toen vooral toe onder mannen in de groep tot 45 jaar. De werkloosheid onder vrouwen daalde.
In augustus waren er 408.000 werklozen. Naast deze werklozen zijn er 3,2 miljoen mensen die recent niet naar werk hebben gezocht of daarvoor niet direct beschikbaar waren. Dit zijn vooral mensen die met pensioen zijn of niet kunnen werken doordat ze ziek of arbeidsongeschikt zijn en worden daarom niet tot de beroepsbevolking gerekend.
Volgens het CBS neemt het aantal werklozen sinds begin 2023 langzaam toe, van 343.000 in april 2023 naar 408.000 in de afgelopen maand. De niet-beroepsbevolking schommelt vanaf begin 2023 rond de 3,2 miljoen. Terwijl het aantal werklozen toeneemt en de niet-beroepsbevolking gelijk blijft, vlakt de toename in het aantal werkenden af. Het aantal werkenden schommelt al bijna drie jaar rond 9,8 miljoen.
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