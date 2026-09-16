Wie langer dan twee jaar ziek is, dreigt binnenkort twee beschermlagen tegelijk kwijt te raken. De Kamerbrief van minister Aartsen verkent een vereenvoudiging van de ontslagprocedure na langdurige arbeidsongeschiktheid, terwijl de geplande afschaffing van de compensatie transitievergoeding is doorgeschoven naar 1 januari 2028. Twee maatregelen uit verschillende hoeken, maar ze raken dezelfde groep.

Wat de compensatieregeling nu voor jou doet

De compensatieregeling bestaat sinds 2020. Als een werkgever een langdurig zieke werknemer ontslaat en een transitievergoeding betaalt, kan hij dat bedrag terugkrijgen van het UWV. Zo voorkomt de overheid dat werkgevers na twee jaar loondoorbetaling ook nog de volledige ontslagvergoeding uit eigen zak moeten dragen. Die regeling gaf werkgevers een financiële reden om je contract netjes te beëindigen en de vergoeding uit te keren, in plaats van het dienstverband slapend te houden.

Het kabinet wil die compensatie nu voor alle werkgevers beëindigen. De oorspronkelijke datum van 1 januari 2027 is doorgeschoven naar 1 januari 2028, meldde PW op basis van berichtgeving van RTL Nieuws over gelekte Prinsjesdagstukken. Flexmarkt en Salaris Vanmorgen bevestigden het uitstel. Uitstel betekent geen afstel: het kabinet streeft ernaar de afschaffing en de hervorming van de transitievergoeding tegelijkertijd in te voeren, schreef HRMorgen.

Jij merkt het pas als je werkgever niet meer meewerkt

De compensatieregeling klinkt als een zaak tussen werkgever en UWV, maar beschermt indirect ook jou. Met het Xella-arrest uit 2019 bepaalde de Hoge Raad dat een werkgever in beginsel moet meewerken aan beëindiging van het dienstverband van een werknemer die twee jaar ziek is, met betaling van de transitievergoeding. Een belangrijke pijler voor dat oordeel was de compensatieregeling: werkgevers konden de vergoeding achteraf bij het UWV terugvragen.

Met de afschaffing vervalt die pijler onder het Xella-arrest, waarschuwt advocatenkantoor Van Diepen Van der Kroef. Werkgevers die de vergoeding niet meer terugkrijgen, kunnen geneigd zijn om arbeidsovereenkomsten niet te beëindigen, wat kan leiden tot meer slapende dienstverbanden, verwacht Houthoff. In de praktijk: je contract loopt formeel door, maar je krijgt geen loon en geen vergoeding.

Het ontslag zelf wordt ook makkelijker

Tegelijkertijd verkent de Kamerbrief van minister Aartsen een vereenvoudiging van het ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid. De Kamerbrief verkent de mogelijkheid dat een werkgever eenzijdig kan opzeggen als het UWV geen loonsanctie oplegt, zonder de volledige toestemmingsprocedure. Over die en twee andere maatregelen uit de Kamerbrief schreven we eerder

De ene maatregel maakt het makkelijker om je te laten gaan. De andere maakt het aantrekkelijker om je in de kou te laten staan.

Wat je nu kunt doen

Zolang de compensatieregeling bestaat, heeft je werkgever financieel belang bij een nette beëindiging met transitievergoeding. Die vergoeding bedraagt een derde bruto maandsalaris per volledig dienstjaar. Het maximum is €102.000 bruto in 2026. Bij een dienstverband van vijftien jaar kan dat neerkomen op duizenden euro's. Wie langer dan een jaar ziek is, doet er goed aan nu het re-integratiedossier op orde te brengen en tijdig een vaststellingsovereenkomst te bespreken, zolang de prikkel voor je werkgever er nog is.

De afschaffing is uitgesteld, niet afgesteld. Voor wie al twee jaar niet op eigen benen kan staan, tikt de klok nu twee keer.