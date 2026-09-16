Meer dan de helft van de Nederlandse werknemers krijgt in het eerste ziektejaar het volledige loon doorbetaald via de cao . Een van de zes scenario's die het kabinet onderzoekt, zou die aanvulling bij wet aan banden leggen.

Wat het kabinet op tafel legt

Minister Thierry Aartsen van Werk en Participatie stuurde begin september een Kamerbrief met zes scenario's om de loondoorbetaling bij ziekte te hervormen, schrijft Flexmarkt op basis van Facto. Wettelijk moet een werkgever een zieke werknemer 104 weken lang minimaal 70 procent van het loon doorbetalen. In de meeste cao's is die 70 procent in het eerste jaar aangevuld tot 100 procent, en komt de totale doorbetaling over twee ziektejaren uit op meer dan 170 procent van het jaarloon.

Een van de onderzochte scenario's beperkt die bovenwettelijke aanvulling wettelijk. Volgens de minister verminderen bovenwettelijke aanvullingen de financiële prikkel voor zieke werknemers om snel weer aan het werk te gaan, meldt Taxence . Tegelijk erkent het ministerie zelf dat zo'n ingreep raakt aan de contractvrijheid en het recht op collectief onderhandelen.

Jouw cao-afspraak staat op het spel.

Vakbond: 'niet aan het kabinet'

CNV reageert fel. Voorzitter Hans van den Heuvel noemt de Kamerbrief "zeer schadelijk" en vindt dat het kabinet niets te zoeken heeft aan de cao-tafel, zo meldt Flexmarkt. Een wettelijke beperking zou ingrijpen in afspraken die vakbonden en werkgevers aan de onderhandelingstafel zelf hebben gemaakt.

MKB-Nederland: urgentie ja, keuze nee

Aan werkgeverskant is het beeld verdeeld. MKB-Nederland-voorzitter Marijke Vuik is positief dat Aartsen de urgentie ziet, maar noemt een keuze voor een van de scenario's "voorbarig", aldus Flexmarkt. Volgens haar moet daarover de komende tijd verder worden gesproken in de polder en de politiek.

Wat je kunt verliezen

Nog geen concreet plan

Het kabinet spreekt nadrukkelijk nog geen voorkeur uit: de zes scenario's zijn bedoeld als basis voor gesprekken met de Kamer en sociale partners. Maar voor miljoenen werknemers is de conclusie nu al concreet. De afspraak dat je bij ziekte volledig wordt doorbetaald, is geen wettelijk recht. Het is een cao-afspraak. En die blijkt niet onaantastbaar.