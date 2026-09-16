Het gelukkigste beroep van Nederland: 80.000 euro bruto starterssalaris, vooropleiding niet nodig

Op zoek naar een baan die niet alleen goed betaalt, maar je ook daadwerkelijk gelukkig maakt? Dan moet je richting de verkeerstoren kijken. Uit onderzoek blijkt dat luchtverkeersleider het meest gelukkig makende beroep van Nederland is.

En dat geluk komt met een fors salaris: als starter verdien je al 80.000 euro bruto per jaar, oplopend tot 14.220 euro bruto per maand.

Een in 2019 gepubliceerd onderzoek van de Erasmus Universiteit laat zien dat luchtverkeersleider het beroep is dat tot de hoogste algehele levensvreugde leidt. Een kanttekening: het onderzoek is inmiddels zeven jaar oud, maar recenter relevant onderzoek is er niet.

Waarom juist deze baan zo gelukkig maakt

Erasmus onderzocht niet exact waarom luchtverkeersleiders zo hoog scoren op geluk. Een hoog salaris, duidelijke verantwoordelijkheid en relatief veel vrije dagen spelen vermoedelijk mee, maar dat blijft speculatie. Opvallend is wel dat zowel mensen met als zonder kinderen luchtverkeersleider op nummer één zetten.

Uiteraard gaat het om gemiddelden. Een stratenmaker of huisarts kan persoonlijk meer levensvreugde ervaren dan een luchtverkeersleider.

Van 28.500 naar 80.000 euro bruto per jaar

Twijfel je of je het in je hebt? Tussen de 17 en 30 jaar en een havo-diploma op zak is genoeg om je te wagen aan de pittige selectieprocedure. Een vooropleiding is niet nodig, intelligentie wel. Slechts een klein percentage komt uiteindelijk door de procedure heen.

Wie slaagt, begint de opleiding met een salaris van 28.500 euro bruto per jaar, aldus Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). Dat bedrag stijgt gedurende de opleiding mee met je kennis. Eenmaal afgestudeerd en aan het werk als luchtverkeersleider, verdien je zo'n 80.000 euro bruto per jaar, met daarbovenop nog uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden en diverse toeslagen. Uiteindelijk kan je salaris oplopen tot 14.220 euro bruto per maand.

En de collega op het water dan?

In hetzelfde Erasmus-onderzoek werd scheepsverkeersleider in één adem genoemd met luchtverkeersleider als geluksberoep. Financieel is het verschil echter groot: recente vacatures van Rijkswaterstaat voor verkeersleiders in de scheepvaart lagen rond de 3300 tot 4500 euro bruto per maand, aangevuld met 20 tot 30 procent onregelmatigheidstoeslag.