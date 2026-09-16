Van alle werknemers onder de 40 die in de WIA terechtkomen, heeft 58 procent een psychische aandoening. Burn-out, depressie, overspanning. De instroom door die klachten lag in 2025 landelijk 29 procent hoger dan in 2022, terwijl de instroom door long covid in diezelfde periode meer dan halveerde. En het zijn precies deze jongere werknemers die het meest te verliezen hebben als Den Haag het ziekengeld verkort.

Tien maanden thuis

Een burn-out is geen griepje dat na twee weken overgaat. Werknemers die door een burn-out uitvallen waren in 2024 gemiddeld 318 dagen niet volledig inzetbaar, becijferde arbodienst ArboNed. Dat is ruim tien maanden. Bij stressklachten in bredere zin is het gemiddelde 252 dagen. Het herstel reikt daarmee bijna altijd tot ver in het tweede ziektejaar.

Juist in dat tweede jaar vindt voor de meeste van hen het werkelijke herstel en de terugkeer naar de werkvloer plaats.

Wie er instroomt

Psychische aandoeningen zoals burn-out en depressie nemen volgens UWV steeds nadrukkelijker het stokje over. De uitval treft in het bijzonder vrouwen onder de 40, met name in sectoren met structureel hoge werkdruk. Zorg en welzijn is koploper met ruim 14.000 WIA-toekenningen en een instroomgroei van 33 procent sinds 2022. In het onderwijs steeg de instroom met 43 procent, in het openbaar bestuur zelfs met 52 procent.

"Hoe jonger de mensen, hoe groter het deel dat uitvalt met mentale klachten," zegt Kevin de Decker, hoofd verzekeringsartsen bij het UWV. Uit onderzoek van TNO en CBS blijkt dat burn-outklachten vooral onder jongvolwassenen toenemen: in 2023 had ruim een kwart van de 25- tot 35-jarigen er last van.

Waarom juist het tweede jaar telt

De Kamerbrief van minister Aartsen verkent onder meer een verkorting van de verplichte loondoorbetaling van twee jaar naar één of anderhalf jaar. We schreven eerder al over wat die scenario's kosten . Bij een gemiddelde burn-outduur van tien maanden klinkt één jaar misschien haalbaar. Maar het eerste halfjaar staat doorgaans in het teken van diagnostiek en stabilisatie. Het daadwerkelijke re-integratietraject komt pas daarna op gang.

Volgens vakbond CNV re-integreren jaarlijks 40.000 mensen in het tweede ziektejaar bij hun werkgever. Wordt dat jaar afgeschaft, dan stromen zij de WIA in.

De groep die het langst nodig heeft om te herstellen, is dezelfde groep die het snelst groeit.

Verdubbeld in zeven jaar

Tussen 2018 en 2025 steeg het aantal mannen in de twintig dat een WIA-uitkering aanvroeg met 84 procent. Bij vrouwen van twintig tot dertig jaar was de stijging 121 procent, blijkt uit UWV-cijfers die Het Financieele Dagblad analyseerde. De verwachte totale WIA-instroom stijgt in 2026 naar 80.900 toekenningen, een toename van 9.600 ten opzichte van 2025.

Wat dit voor jou betekent

Ben je onder de 40 en werk je in de zorg, het onderwijs of bij de overheid? Dan is het tweede ziektejaar nu nog de periode waarin je werkgever verplicht is mee te werken aan je terugkeer. Bij verkorting van die verplichting verdwijnt die prikkel eerder. Eerder schreven we over de dubbele klap van makkelijker ontslag en lagere vergoedingen die daarbovenop dreigt te komen.

Het debat over korter ziekengeld wordt gevoerd in werkgeverslasten en begrotingskosten. De cijfers vertellen een ander verhaal: de generatie die het snelst vastloopt, heeft ook het langst nodig om weer op te starten. Voor hen is het tweede ziektejaar geen kostenpost, maar een reddingslijn.