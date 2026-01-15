Werkloosheid voor vierde maand op rij stabiel op 4 procent

DEN HAAG (ANP) - De werkloosheid is in december voor de vierde maand op rij onveranderd gebleven, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Net als in september, oktober en november zat 4 procent van de beroepsbevolking zonder betaald werk. Dat is het hoogste niveau in vier jaar.

De werkloosheid steeg de afgelopen drie maanden niet of nauwelijks, behalve onder jongeren. Er waren in december 165.000 15- tot 25-jarigen werkloos op een totaal van 410.000 werklozen. Naast de werklozen waren er in december 3,2 miljoen mensen die niet kortgeleden naar werk hebben gezocht of daarvoor niet direct beschikbaar waren. Dit zijn vooral mensen die met pensioen zijn, of niet kunnen werken omdat ze ziek of arbeidsongeschikt zijn. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend.

In 2025 is de werkloosheid iets toegenomen tot 4 procent in december. Vooral in de tweede jaarhelft liep de werkloosheid op. Halverwege 2025 bedroeg de werkloosheid 3,8 procent en in december 2024 nog 3,7 procent. Hiermee nam de werkloosheid sterker toe dan in 2023 en 2024.

Laagste binnen Europese Unie

De werkloosheid onder 15- tot 25-jarigen nam vooral toe in de tweede jaarhelft en kwam uit op 9,2 procent in december. In juni 2025 was deze met 8,7 procent nog even hoog als in december 2024. Bij jonge vrouwen is de toename gedurende het jaar het grootst. Bij deze groep liep het werkloosheidspercentage op naar 9,1, van 8,5 procent in juni 2025. Behalve onder jongeren steeg de werkloosheid ook relatief sterk onder mannen van 25 tot 45 jaar en onder mannen van 45 tot 75 jaar.

Hoewel de werkloosheid in 2025 is toegenomen, is deze met 4 procent nog altijd een van de laagste binnen de Europese Unie, stelt het CBS. In november 2025, de laatste maand waarvoor de EU-cijfers beschikbaar zijn, was de werkloosheid in de EU gemiddeld 6 procent. De stijging van de werkloosheid was in Nederland wel groter dan gemiddeld in de EU. In december 2024 was de werkloosheid in de EU 5,9 procent.

Het aantal WW-uitkeringen is volgens uitkeringsinstantie UWV voor het derde jaar op rij toegenomen. Eind 2025 werden 191.459 uitkeringen verstrekt. Dat is 9,5 procent meer dan eind 2024. "Doordat de economie niet meer uitbundig groeit, zien we een relatief hogere stijging van het aantal jongeren in de WW. Waarschijnlijk komt dit vooral doordat werkgevers voorzichtiger zijn geworden om tijdelijke contracten te verlengen", aldus Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie bij UWV.