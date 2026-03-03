ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

8 feiten over honden waar je van op kijkt

dieren
door Nina van der Linden
dinsdag, 03 maart 2026 om 11:11
294872380_m
Honden zijn zo alledaags dat we bijna vergeten hoe wonderlijk ze eigenlijk zijn. Onder de vacht en de kwispelstaart schuilt een verrassend complexe combinatie van biologie, gedrag en evolutie die veel verder reikt dan ‘lief huisdier’

Acht keer kijken naar je hond – en je ziet iets anders

  1. Honden dromen. Hun REM‑slaap lijkt sterk op die van mensen; wie wel eens een hond ziet trillen of zacht blaffen in zijn mand, kijkt waarschijnlijk naar hersenen die dagelijkse indrukken verwerken – van spelen tot jagen.​
  2. Hun neus is een hoogtechnologisch instrument. Honden kunnen in delen per miljard ruiken en worden in studies ingezet om ziekten als kanker, diabetes en zelfs Parkinson te detecteren, met accuratesse die soms in de buurt komt van medische tests.​
  3. Wat honden zien, is anders gekleurd. Waar wij een rijk palet aan kleuren hebben, werken honden vooral met blauw‑ en geeltonen; daar staat tegenover dat hun ogen in het donker juist beter presteren dan de onze dankzij extra lichtgevoelige cellen.​
  4. Elke hondenneus is uniek. Het patroon van groeven en stipjes op de neus is te vergelijken met een menselijke vingerafdruk en wordt in sommige landen zelfs gebruikt om honden te identificeren.​
  5. De opgerolde slaaphouding is geen schattig toeval. Door zich klein te maken, beschermen honden vitale organen en zijn ze evolutionair gezien een lastiger doelwit voor vijanden – een oud overlevingsmechanisme dat in de huiskamer is blijven hangen.​
  6. Spijt? Waarschijnlijk niet. De beroemde ‘schuldige hondenblik’ blijkt vooral een reactie op onze lichaamstaal en stem, zeggen gedragsonderzoekers; wij lezen er moreel besef in, maar de wetenschap ziet vooral aangeleerd gedrag.​
  7. Hun aanwezigheid is meetbaar gezond. Grote cohortstudies laten zien dat hondeneigenaars doorgaans meer bewegen, lagere bloeddruk hebben en een lager risico op hart‑ en vaatziekten en vroegtijdig overlijden, al blijft de kip‑of‑het‑ei‑vraag bestaan.
  8. Ze kunnen extreem oud worden. De oudste officieel geregistreerde honden haalden ruim 26 tot zelfs 29 jaar; uitzonderingen op een gemiddelde levensverwachting van rond de tien tot veertien jaar.​​

De hond als gezondheidsfactor

Een meta-analyse met ruim drie miljoen deelnemers vond dat hondeneigenaars tot 31 procent minder kans hebben om te overlijden aan een hart‑ en vaatziekte dan mensen zonder hond. Tegelijkertijd tonen andere studies aan dat baasjes significant meer bewegen en minder eenzaam zijn, wat zowel fysieke als mentale gezondheid versterkt. De hond als ‘medicijn’ is geen poëzie meer, maar een serieus onderzocht fenomeen.heart+2

Lees ook

Vrouw verliest alle ledematen na lik van haar hond: ‘Dit kan iedereen overkomen’Vrouw verliest alle ledematen na lik van haar hond: ‘Dit kan iedereen overkomen’
Honden doden vaker schapen dan wolven. Dat komt omdat ze sterk verwant zijn.Honden doden vaker schapen dan wolven. Dat komt omdat ze sterk verwant zijn.
De eenzame en pijnlijke dood van Laika: de eerste hond in de ruimteDe eenzame en pijnlijke dood van Laika: de eerste hond in de ruimte
Is je hond zo geboren of heb jij hem zo gemaakt?Is je hond zo geboren of heb jij hem zo gemaakt?
loading

POPULAIR NIEUWS

gandr-collage

Voormalig naaktmodel Melania zit als eerste first lady VN-Veiligheidsraad voor

143868444_m

Waarom slapen we na ons 60e ineens zo slecht?

AA1XnCqY

Weer een vlek bij Trump: waarom die rode plek in zijn hals zoveel vragen oproept

pexels-olly-3756348

Wie is meest tevreden met seksleven: mannen of vrouwen?

106730465-15598793-image-a-2_1772202228141

Rijke mannen: Al Fayed liet jonge vrouwen medisch onderzoeken als 'vlees' met 'grondige borstonderzoeken'

ANP-545236677

Waarom liet de respectabele antikapitalist Noam Chomsky zich in met Epstein?

Loading