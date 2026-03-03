Honden
zijn zo alledaags dat we bijna vergeten hoe wonderlijk ze eigenlijk zijn. Onder de vacht en de kwispelstaart
schuilt een verrassend complexe combinatie van biologie, gedrag en evolutie die veel verder reikt dan ‘lief huisdier’
Een meta-analyse
met ruim drie miljoen deelnemers vond dat hondeneigenaars tot 31 procent minder kans hebben om te overlijden aan een hart‑ en vaatziekte dan mensen zonder hond
. Tegelijkertijd tonen andere studies aan dat baasjes significant meer bewegen en minder eenzaam zijn, wat zowel fysieke als mentale gezondheid versterkt. De hond als ‘medicijn’ is geen poëzie meer, maar een serieus onderzocht fenomeen.heart+2