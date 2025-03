WhatsApp: gebruikers stappen niet massaal over naar andere apps

MENLO PARK (ANP) - WhatsApp spreekt tegen dat mensen de berichtendienst massaal verlaten en overstappen naar concurrerende apps als Signal. "We zien dat niet terug in onze data", heeft topman Will Cathcart van WhatsApp dinsdag gezegd in een digitaal rondetafelgesprek met Nederlandse journalisten.

Het Amerikaanse bedrijf, onderdeel van techconcern Meta Platforms, heeft in Nederlandse media recent meerdere berichten gelezen over een groeiend ongemak ten aanzien van het gebruik van WhatsApp. Hierop wilde Cathcart via het rondetafelgesprek reageren.

De mediaberichten kwamen nadat Meta-baas Mark Zuckerberg in aanloop naar de inauguratie van president Donald Trump in de Verenigde Staten had besloten om de samenwerking met factcheckers op te schorten. Een chatapp als Signal lijkt daarvan te profiteren door sindsdien flink te groeien.

Maar Cathcart zegt bij WhatsApp eveneens alleen maar stijgende gebruikerscijfers te zien, ook in Nederland. Volgens hem telt WhatsApp hier meer dan 10 miljoen gebruikers. Van stevige groei is in Nederland al jaren geen sprake meer, maar WhatsApp heeft ook geen piek gezien in het aantal mensen dat de app van de telefoon verwijdert.