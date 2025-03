Netanyahu: strijd tegen Hamas wordt alleen nog verder opgevoerd

Israël heeft de strijd hervat en zal de aanvallen op Hamas alleen nog verder opvoeren, zegt minister-president Benjamin Netanyahu. "De afgelopen dag heeft Hamas de macht van onze wapens gevoeld", aldus de premier. De aanvallen "zijn nog maar het begin".

Volgens Netanyahu zet Israël de oorlog in Gaza voort totdat "Hamas geen dreiging meer vormt" voor Israël en tot "alle gijzelaars" terug zijn. "Niets zal ons ervan weerhouden om al onze oorlogsdoelen te bereiken." Hij prees de militairen, politiemensen, de veiligheidsdiensten en de bevolking van Israël voor hun "ongelofelijke prestaties" in de strijd. Ook dankte hij zijn "Amerikaanse vrienden".

Netanyahu zei dat de aanvallen gijzelaars niet in gevaar brengen, maar dat ze juist de druk op Hamas opvoeren om gevangenen vrij te laten. "We hebben bewezen dat militaire druk een onmisbare voorwaarde is om gijzelaars te bevrijden."

Hij stelt dat zijn regering er alles aan heeft gedaan om met Hamas overeenstemming te bereiken om de gijzelaars terug te krijgen, maar dat Hamas daartoe niet bereid was.