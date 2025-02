Wisselend beeld op Wall Street na inflatiecijfer VS

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met wisselende uitslagen gesloten. Beleggers reageerden op een nieuw cijfer over de inflatie in de Verenigde Staten. Dat viel hoger uit dan verwacht. De inflatie is van groot belang voor het rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve.

Fed-voorzitter Jerome Powell reageerde later op de dag op het nieuwe cijfer. Hij vertelde in het Amerikaanse Congres dat de Fed weliswaar vooruitgang heeft geboekt om de inflatie te beteugelen, maar dat er nog altijd werk te doen is. "We willen het beleid voorlopig restrictief houden", zei Powell verder. Dat zou erop kunnen duiden dat de rentetarieven voor de voorzienbare toekomst hoog zullen blijven.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,5 procent lager op 44.368,56 punten. De brede S&P 500 zakte 0,3 procent tot 6051,97 punten en techgraadmeter sloot een fractie hoger op 19.649,95 punten.