Witte Huis: TikTok moet beschikbaar blijven voor Amerikanen

WASHINGTON (ANP/RTR) - De regering van president Joe Biden verklaarde vrijdag dat TikTok beschikbaar moet blijven voor Amerikanen. Gezien de timing van de uitspraak van het Hooggerechtshof moet de uitvoering van de wet bovendien worden overgelaten aan de nieuwe regering onder leiding van Donald Trump, die maandag aantreedt, stelt het Witte Huis verder.

Vrijdag heeft het Hooggerechtshof in de Verenigde Staten de wet in stand gehouden waarmee TikTok verboden dreigt te worden in het land. Volgens de wet moet het Chinese ByteDance, de eigenaar van TikTok, de Amerikaanse onderdelen van de populaire video-app verkopen. Doet ByteDance dit niet, dan wordt TikTok op 19 januari verboden in de VS.

"TikTok zou beschikbaar moeten blijven voor Amerikanen, maar dan wel onder Amerikaans eigenaarschap of ander eigenaarschap dat de zorgen over de nationale veiligheid aanpakt die het Congres heeft geïdentificeerd bij het ontwikkelen van deze wet", zegt het Witte Huis in een verklaring.