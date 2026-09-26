Sta je op 1 januari 2027 met je vermogen boven de nieuwe grens, dan verlies je in één klap je volledige zorgtoeslag voor het hele jaar. Het gaat om €1.680 als alleenstaande of €3.223 met een partner , zonder tussenvariant: alles of niets. De Belastingdienst kijkt uitsluitend naar de peildatum 1 januari; zit je vermogen op die dag te hoog, dan bestaat er voor het hele jaar geen recht, en later onder de grens zakken herstelt dat niet.

Eén euro boven de grens op 1 januari, en je toeslag voor alle twaalf maanden is weg.

Breng je vermogen in kaart

Voor de zorgtoeslag telt alleen het vermogen in box 3 mee, aldus Dienst Toeslagen. Dat zijn je bezittingen minus je schulden op de peildatum. Vergelijk het resultaat met de voorgestelde grens: €119.122 als alleenstaande, €158.748 met toeslagpartner. Het precieze bedrag voor 2027 staat nog niet vast, omdat de grens eerst met de inflatie wordt geïndexeerd en pas daarna wordt verlaagd. De Belastingdienst stelt de definitieve bedragen rond 20 november vast, meldt Zorgverzekeringwijzer.

Spaargeld, beleggingen en een eventuele tweede woning tellen mee.

Vermogen in het buitenland telt ook mee.

Je eigen woning en pensioenrechten tellen niet mee. Je auto evenmin.

Schulden worden van het totaal afgetrokken.

Trek geplande uitgaven naar voren

Had je voor begin 2027 al een grote aankoop gepland? Een auto, woningverbetering of nieuwe inboedel zijn bezittingen die niet meetellen als vermogen. Door zo'n uitgave vóór 1 januari te doen, is je banksaldo op de peildatum lager. Ook het vooruitbetalen van jaarpremies, bijvoorbeeld je zorgverzekering, verlaagt je box 3-vermogen, aldus FiscAlert. Maar geef niet onnodig geld uit puur om onder de grens te komen: vergelijk altijd wat je uitgeeft of weggeeft met de toeslag waar het om gaat.

Verschuif vermogen naar je woning of pensioen

Er zijn twee routes om spaargeld uit box 3 te halen. De eerste is extra aflossen op je hypotheek: de overwaarde van je eigen woning telt niet mee als vermogen voor de zorgtoeslag, dus elke euro die je extra aflost verdwijnt uit box 3 en komt terecht in je eigen woning, die onbelast is. Je verliest wel wat hypotheekrenteaftrek, dus kijk goed wat er meer oplevert. De tweede route is een storting op een bancaire lijfrente. Het opgebouwde vermogen op een lijfrenterekening wordt niet belast in box 3 en telt dus niet mee voor de zorgtoeslag. Maar het geld zit vast: eerder opnemen leidt tot revisierente van 20 procent, bovenop de reguliere inkomstenbelasting.

Vermogen op een lijfrenterekening telt niet mee in box 3, en dus ook niet voor de vermogenstoets van je zorgtoeslag.

Controleer je beschikking in december

Rond 20 november stelt de Belastingdienst de definitieve zorgtoeslag voor 2027 vast en opent de proefberekening. Wie in 2026 al zorgtoeslag ontvangt en van wie de situatie ongewijzigd blijft, krijgt automatisch een voorschot voor 2027. Het is verstandig de voorschotbeschikking goed te controleren en het geschatte jaarinkomen aan te passen als de situatie verandert. Te veel ontvangen toeslag moet je later terugbetalen.

Vermijd peildatumarbitrage

Geld tijdelijk verschuiven rond de peildatum is niet toegestaan. Beleggingen vlak voor 1 januari verkopen en kort daarna terugkopen levert geen verlaging op, en de Belastingdienst kan dit aanmerken als belastingontwijking. Geld overmaken naar een familielid werkt evenmin: vorderingen op familieleden tellen gewoon mee in box 3. Elke stap die je neemt moet echt en blijvend zijn. Twijfel je of een bepaalde actie in jouw situatie verstandig is, raadpleeg dan een financieel adviseur.